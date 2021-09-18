بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 53 دقيقة مضت التعليقات على نجوم لديهم أسنان من الذهب والألماس.. تعرفوا إليهم مغلقة

متابعة بتجــرد: عادة ما يُعرف الإنسان بابتسامته، فهي مفتاح الدخول إلى قلوب الآخرين، ومع التطور في مجال الطب ، وخاصة طب الأسنان٬ ظهرت العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها لجعل ابتسامتك متألقة.

في الآونة الأخيرة ، لجأ المشاهير إلى موضة جديدة من الأسنان وهي وضع الذهب أو الألماس على أسنانهم وتثبيتهما، مثل كيم كاردشيان وشقيقتها كايلي جينر وبيونسيه ودريك وغيرهم.

تعرف معنا إلى النجوم الذين قرروا جعل أسنانهم باهظة الثمن فوضعوا عليها حبات من الألماس، وقطعاً من الذهب.

كيم كارداشيان

هايلي بيبر

كاتي بيري

بينك

كانيه ويست

ليل وين

أريانا غراندي

بيونسيه

مادونا

دريك