فن ومشاهير

نجوم لديهم أسنان من الذهب والألماس.. تعرفوا إليهم

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بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 53 دقيقة مضت التعليقات على نجوم لديهم أسنان من الذهب والألماس.. تعرفوا إليهم مغلقة

متابعة بتجــرد: عادة ما يُعرف الإنسان بابتسامته، فهي مفتاح الدخول إلى قلوب الآخرين، ومع التطور في مجال الطب ، وخاصة طب الأسنان٬ ظهرت العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها لجعل ابتسامتك متألقة.

في الآونة الأخيرة ، لجأ المشاهير إلى موضة جديدة من الأسنان وهي وضع الذهب أو الألماس على أسنانهم وتثبيتهما، مثل كيم كاردشيان وشقيقتها كايلي جينر وبيونسيه ودريك وغيرهم.

تعرف معنا إلى النجوم الذين قرروا جعل أسنانهم باهظة الثمن فوضعوا عليها حبات من الألماس، وقطعاً من الذهب.

كيم كارداشيان
هايلي بيبر
كاتي بيري
بينك
كانيه ويست
ليل وين
أريانا غراندي
بيونسيه
مادونا
دريك
كايلي جينر
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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