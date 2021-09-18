نجاح جديد يرافق نوال الزغبي في “عليه ابتسامة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي بحصد النجاح في أغنيتها الخليجية الجديدة “عليه ابتسامة”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع على صدوره عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “عليه إبتسامة” من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس و ماسترينج محمد عصمت. وأدّت نوال الزغبي الأغنية بإحساس مرهف والكثير من الرومانسية، فتحمل بصوتها مشاعر فائضة من الغزل والحبّ.

وظهرت نوال الزغبي في فيديو كليب “عليه ابتسامة” بأجواء صيفية بامتياز، إذ تم تصوير العمل تحت إدارة المخرج فادي حداد في منطقة البترون في محافظة الشمال في لبنان. وتألقت “الزغبي” في الكليب بإطلالات صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، لتعطي صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به من أوضاع صعبة.

وأغنية “عليه ابتسامة”، هي الثانية في ألبوم نوال الزغبي الجديد “عكس الطبيعة”. ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية، ستصدرها تباعًا في الأيام المقبلة.