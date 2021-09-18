مفاجأة عن عدد زيجات فيفي عبده العرفية.. لماذا حولت إحداها لزواج شرعي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاتزال التصريحات المثيرة والجريئة التي أدلت بها الفنانة فيفي عبده في برنامج “السيرة” الذي تقدمه وفاء الكيلاني على قناة DMC، تثير الجدل وتلقى اهتمام ومتابعة الكثيرين.

فقد أدلت فيفي باعترافات مثيرة كان منها ما كشفته عن عدد زيجاتها السابقة حيث أوضحت أنها تزوجت خمس مرات جميعهم عرفي ماعدا واحدة فقط.

وقالت: “أنا اتجوزت خمس مرات، وكل جوازاتي كانت عرفي ماعدا أول مرة لأن أنا مبعرفش الراجل قبل ما بتجوزه واول واحد مكنش عايز يطلقني وحولت الجواز لشرعي أول لما عرفت أن انا حامل”

وأكملت: “خلفت لما كان عندي 25 سنة وربنا يخلي الأم والحما لأي أم وزوجة بتشتغل بليل زي الدكتورة والممرضة في ناس كتير بتشتغل بليل”.

وعن سبب تعدد زيجاتها قالت: “اتجوزت كتير لأن الست لما بتطلق بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.