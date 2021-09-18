فيديو – رقصة شاكيرا ووالدها في عامه الـ90 تشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفلت النجمة العالمية ​شاكيرا​ بيوم ميلاد والدها اللبناني الأصل بعدما أتم عامه التسعين بطريقة مميّزة وخاصة بها.

وحرصت النجمة العالمية على التعبير عن حبها وفخرها بوالدها أمام الملايين من متابعيها، فشاركت مقطع فيديو على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص بالقرب من حمام السباحة رقصة السلسا بحركات محترفة وتراقص والدها بلطف وحنية، وتظهر على ملامحه الفرحة والتأثر. وبدت شاكيرا في غاية الجمال والرشاقة كعادتها.

ووجهت النجمة الكولومبية رسالة من القلب لوالدتها وعلقت على المقع قائلة: “في السادس من سبتمبر، رأيت والدي يصل إلى التسعين من عمره، أتذكر كيف يحبه ويحتفل به كل من حوله جعلني أفكر في حياتي الخاصة، وأتساءل عما إذا كنت في يوم من الأيام سأتمكن مثله من الوصول إلى سن متقدمة، مصحوبة بالكثير من الحب الصادق”.

وقبل ذلك، نشرت شاكيرا صورة جمعتها بوالديها، وعلقت عليها: “أبي اللطيف لقد رافقت خطواتي وأضأت طريقي. لقد أظهرت لي أن الحياة منفتحة وعميقة مثل البحر، وبالتالي، فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بفرحك. أنت مصدر إلهامي شريكي، صديقي المفضل وكل شيء.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع والصور ونال إعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها وأثنوا على العلاقة الرائعة التي تجمع بينها وبين والدها.