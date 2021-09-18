زوجة أحمد سعد تتحدث عن أبرز عيوبه التي تعانيها.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصممة الأزياء والإكسسوارات المعروفة علياء بسيوني، زوجة المطرب المصري أحمد سعد، عن أكثر عيوب زوجها التي تعانيها، منذ تعرّفها عليه وخطوبتهما إلى إتمام الزواج بعقد قرانهما مؤخراً.

وقالت علياء بسيوني، في تصريحات خصَّت بها “زهرة الخليج”: “أكثر عيب يُعانيه أحمد سعد هو التسرُّع، فهو دائماً متسرِّع ولا يعطيني وقتي اللازم أثناء الاستعداد لأيِّ مناسبة”.

وأوضحت زوجة أحمد سعد: “دايماً أحمد بيقولي يلا، والكلمة دي عقدتني في حياتي، ونفسي أعملها بلوك وأخلص منها نهائياً”.

وأضافت علياء بسيوني: “تفاجأتُ من ردود فعل الجمهور على صور عقد قراني، والتي كانت عبارة عن شتيمة فقط، فقد كنتُ أتمنى أن يُهنئونا بزواجنا بدلاً من هذه الإهانة”.

على الجانب الآخر، كان المطرب أحمد سعد قد عبَّر عن استيائه الشديد من الانتقادات اللاذعة التي يتعرَّض لها على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد سعد، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “الناس على السوشيال ميديا بتشتمني 24 ساعة، حتى إنَّهم يتعاملون معي مثل المضاد الحيوي كل 12 ساعة تشتمني، وحاولتُ اكتساب رضاهم من خلال نشر مقطع صوتي لي وأنا أقرأ القرآن الكريم، ولكن أيضاً انتقدوني، كذلك حدثت نفس الانتقادات على صور كتب كتابي، فاقتنعتُ بأنَّ العيب ليس فيَّ بل فيهم”.

وتابع المطرب المصري: “زوجتي وش السعد عليَّ، فمنذ أن تعرَّفت عليها حققت نجاحات كثيرة وحصلت على عددٍ كبير من التكريمات”.

واختتم حديثه قائلاً: “لم أتمكن من إقامة شهر عسل لأنني ملتزم بحجوزات حفلات زفاف، وسأنتهي منها قريباً وأسافر مع زوجتي لقضاء شهر العسل”.