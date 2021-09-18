أوكرانيا والمكسيك يحصدان جوائز مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت نتيجة مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الرابعة والذى قامت فعالياته فى الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وذلك خلال حفل ختام المهرجان الذى أقيم على مسرح ساحة الهناجر بالأوبرا.



مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

حصل على أفضل نص مسرحى "غوايات البهاء" لموفق مسعود من المملكة العربية السعودية، كما حصل على أفضل ممثل يورى راديونوف، عن عرض امورفين لدولة اوكرانيا، وأفضل ممثلة ماريا كامب عن عرض عالم زهرة كارنيبلوس لدولة المكسيك، وحصل على أفضل مخرج فاليريا فابرى عن عرض عالم زهرة كارنيبلوس لدولة المكسيك، وأفضل سينوغرافيا ذهبت إلى اليكس بروفوسيلى عن عرض أمورفين لدولة أوكرانيا، وافضل عرض عالم زهرة كارنيبلوس لدولة المكسيك.

وكانت قد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من المخرج والممثل ومدير إدارة المسرح بوزارة الشئون الثقافية التونسية منير العرقي، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمي شبير بن عبد الرحيم، ومن مصر جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما