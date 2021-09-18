شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوي تكشف عن هدية دلال عبد العزيز لوالدتها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أميرة مختار، ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، متابعيها وجمهورها، بصورة للهدية التي استقبلتها والدتها من النجمة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، بمناسبة عيد الحب عام 2018، والتى كانت عبارة عن بورتريه يضم عددًا كبيرًا من الصور فى مراحل عمرية مختلفة للفنانة رجاء الجداوي مع ابنتها.

وسرعان ما حظيت الصورة التي نشرتها ابنة الراحلة رجاء الجداوي عبر الحساب الذي تديره من بعد رحيل والدتها، على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات، وكتبت أميرة مختار، فى تعليقها على الصورة، "هدية طنط دلال لمامي الله يرحمهم، في عيد الحب 2018".



بوست أميرة مختار ابنه الراحلة رجاء الجداوي

يأتى هذا فيما حرصت أميرة مختار، منذ أيام، على إحياء ذكرى عيد ميلادها التى تحل يوم 6 سبتمبر، حيث نشرت صورة عبر حساب والدتها التى تديره بعد وفاتها، وكتبت: "كل سنة وانتى معنا بسيرتك الحلوة وبغلوتك في قلبنا كلنا بحبك يا أمي وحشتيني أوي ويارب يديم عليك نعمة حب الناس والدعاء لك ويارب يجعله دعاء مقبول، عقبال كل سنة".