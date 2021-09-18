شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقة بالنفس" عنوان حلقة فى برنامج " ناس وناس " على الراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثقة بالنفس وهل هي مكتسبة أم موهبة ومنحة من الله، موضوع يتناوله الدكتور طارق عطيتو، المتخصص في التنمية البشرية وإعداد القادة في حلقة من برنامج "ناس وناس" علي راديو ميديا إف إم تقديم المذيعة فاطمة فرج.

كما يتحدث خلال البرنامج المذاع في السادسة مساء غدٍ الأحد عن مقومات الموهبة وأساليبها ودوافعها وآثار الثقة بالنفس علي النفس البشرية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالثقة بالنفس ، وكيف يعزز الإنسان ثقته بنفسه وبقدراته وإمكانياته وأهدافه وقراراته.

يذكر أن الثقة بالذات والنفس تعرف بأنها حسن اعتماد المرء بنفسه، واعتباره لذاته، وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه (المكان، الزمان) دون إفراط (عجب أو كبر أو عناد) ودون تفريط (من ذلة أو خضوع غير محمود). وهي أمر مهم لكل شخص مهما كان، ولا يكاد إنسان يستغني عن الحاجة إلى مقدار من الثقة بالنفس في أمر من الأمور، والثقة بالنفس هي العمود الفقري لشخصية الانسان، إذ بدونها يفقد الإنسان احترامه لذاته، ويصبح عرضة لانتقاد واستغلال من حوله، وبالتالي يعيش حياة بائسة، وعكس ذلك فالشخص المتمتع بالثقة في نفسه تجده محط احترام الجميع، وتكون نظرته للحياة متفائلة.