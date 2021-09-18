شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يرفع شعار كامل العدد فى حفله بالإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامى صبرى، حفلا غنائيا فى الإسكندرية لتخريج دفعة جديدة من كلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك بأحد الفنادق، ورفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من كل محبيه مثل "بحس بيه، انتي بتهزري، خاصمت الشوارع، حبيبي الأولاني، تعالي، عيونه لما قابلوني" وغيرها من الأغاني.

يذكر أن رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.