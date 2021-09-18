شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى بطل حدوتة "ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمود عبد المغنى، تصوير أول مشاهده في حدوتة "ماريونت" أمس الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهى الحدوتة ضمن مسلسل "ورا كل باب" وتتضمن الحدوتة 5 حلقات، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح .

حدوتة "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد، وميرنا نور الدين، وعدد أخر من الشباب، ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الأسبوع المنقبل، وتعرض على قناة الحياة .

وفى سياق آخر، انتهى عبد المغنى من تصوير عدد كبير من مشاهده بمسلسل "السيدة زينب" مع الفنان سوسن بدر، على أن ينتهى من تصوير المسلسل الفترة المقبلة، مسلسل اليدة زينب، من بطولة رانيا منصور ، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وتعرض قناة الحياة حالياً الحدوتة الثانية من المسلسل "عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الأتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.