شكرا لقرائتكم خبر عن مكسيكى يسجل رقما قياسيا فى جينيس باقتناء قطع تحاكى فيلم "Cars".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل معجب مكسيكى، بفيلم الأنيميشن "Cars"، إنتاج بيكسار، رقمًا قياسيًا جديدًا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال جمع 1200 قطعة تذكارية من ألعاب تحاكى تلك الموجودة فى أحداث الفيلم، وقال خورخي أرياس، من مكسيكو سيتى، إنه بدأ جمع المجموعة عندما طلبت منه ابنته شراء ألعاب لبعض الشخصيات حتى تتمكن من اللعب مع أحد الجيران.



تدوينه موسوعة جينيس

قال أرياس، إنه أعجب بجودة الألعاب وألوانها النابضة بالحياة، لذلك استمر في شرائها، وقال صاحب الرقم القياسى الجديد، فى تصريحات لموقع موسوعة جينيس: "ظللت أشتريهم دون أن أعرف كم العدد الموجود بالفعل داخل منزلى، ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن الجمع".



الرجل المكسيكى يحمل شهادة موسوعة جينيس



مجموعه السيارات

وتوكد موسوعة جينيس عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، أن الرجل جمع 1200 قطعة خلال 15 عامًا، وهو ما يكفى لتحقيق الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس، وأوضح الأب أن جميع أغراضه مفهرسة ويحتفظ بها في علب عرض زجاجية، وقال إنه يقوم بانتظام بعرض مجموعته لعشاق ألعاب السيارات الآخرين، وخاصة الأطفال.



الرجل المكسيكى مع مجموعه سياراته



مجموعه السيارات مفهرسة على الأرفف



الرجل يحتفل وسط مجموعه سياراته



الرجل يستعرض سياراته



الرجل ومجموعه سياراته

في سياق آخر، يشار إلى أن الأسترالي دانيال سكالى، سجل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد قضائه أطول فترة من الوقت في وضعية تمرين اللوح الخشبي للبطن "البلانك" للذكور، بزمن قياسي بلغ 9 ساعات و 30 دقيقة وثانية واحدة.

وبتسجيل هذا الوقت، حطم دانيال الرقم القياسي السابق البالغ 8 ساعات و 15 دقيقة و 15 ثانية، الذي سجله الأمريكي جورج هود (62 عاماً) في فبراير 2020، وفقا لما أعلن الموقع الرسمي لموسوعة جينيس.

ويعد ذلك إنجاز كبير خاصة في حالة دانيال، حيث إنه يعاني من متلازمة آلام المفاصل CRPS أو متلازمة الألم الموضعي المعقدة، والتي تتمثل في الألم والالتهاب الشديدين في ذراعه اليسرى التي نجمت عن إصابة تعرض لها في طفولته.