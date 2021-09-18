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مكسيكى يسجل رقما قياسيا فى جينيس باقتناء قطع تحاكى فيلم "Cars".. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - سجل معجب مكسيكى، بفيلم الأنيميشن "Cars"، إنتاج بيكسار، رقمًا قياسيًا جديدًا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال جمع 1200 قطعة تذكارية من ألعاب تحاكى تلك الموجودة فى أحداث الفيلم، وقال خورخي أرياس، من مكسيكو سيتى، إنه بدأ جمع المجموعة عندما طلبت منه ابنته شراء ألعاب لبعض الشخصيات حتى تتمكن من اللعب مع أحد الجيران.

موسوعة جينيس
تدوينه موسوعة جينيس

قال أرياس، إنه أعجب بجودة الألعاب وألوانها النابضة بالحياة، لذلك استمر في شرائها، وقال صاحب الرقم القياسى الجديد، فى تصريحات لموقع موسوعة جينيس: "ظللت أشتريهم دون أن أعرف كم العدد الموجود بالفعل داخل منزلى، ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن الجمع".

الرجل ومجموعه سياراته (1)
الرجل المكسيكى يحمل شهادة موسوعة جينيس

 

 

الرجل ومجموعه سياراته (2)
مجموعه السيارات

 

وتوكد موسوعة جينيس عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، أن الرجل جمع 1200 قطعة خلال 15 عامًا، وهو ما يكفى لتحقيق الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس، وأوضح الأب أن جميع أغراضه مفهرسة ويحتفظ بها في علب عرض زجاجية، وقال إنه يقوم بانتظام بعرض مجموعته لعشاق ألعاب السيارات الآخرين، وخاصة الأطفال.

 

الرجل ومجموعه سياراته (3)
الرجل المكسيكى مع مجموعه سياراته 

 

الرجل ومجموعه سياراته (4)
مجموعه السيارات مفهرسة على الأرفف

 

الرجل ومجموعه سياراته (5)
الرجل يحتفل وسط مجموعه سياراته 

 

الرجل ومجموعه سياراته (6)
الرجل يستعرض سياراته

 

الرجل ومجموعه سياراته (7)
الرجل ومجموعه سياراته 

في سياق آخر، يشار إلى أن الأسترالي دانيال سكالى، سجل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد قضائه أطول فترة من الوقت في وضعية تمرين اللوح الخشبي للبطن "البلانك" للذكور، بزمن قياسي بلغ 9 ساعات و 30 دقيقة وثانية واحدة.

وبتسجيل هذا الوقت، حطم دانيال الرقم القياسي السابق البالغ 8 ساعات و 15 دقيقة و 15 ثانية، الذي سجله الأمريكي جورج هود (62 عاماً) في فبراير 2020، وفقا لما أعلن الموقع الرسمي لموسوعة جينيس.

ويعد ذلك إنجاز كبير خاصة في حالة دانيال، حيث إنه يعاني من متلازمة آلام المفاصل CRPS أو متلازمة الألم الموضعي المعقدة، والتي تتمثل في الألم والالتهاب الشديدين في ذراعه اليسرى التي نجمت عن إصابة تعرض لها في طفولته.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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