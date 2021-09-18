شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تقرر تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب الغناء على الفلاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة المهن الموسيقية، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك، وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ عشرين ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.