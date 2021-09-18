شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث عن شبح" تفوز بالمركز الأول فى أيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بالدورة الرابعة 2021، عن نتائج مسابقة نصوص المونودراما، والذي تكونت لجنته التحكيمية من الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني (مصر) والناقد المسرحي أحمد خميس الحكيم (مصر) والمخرج المسرحى وليد دغسنى (تونس) .



الناقد أحمد خميس

وقال الناقد أحمد خميس لـ"الخليج 365": شارك فى المسابقة 33 نصًا مسرحيًا منها 21 من مصر و5 نصوص من العراق ومسرحيتين لكل من المغرب وسوريا ومسرحية واحدة لكل من الجزائر والأردن وسلطنة عمان، وقد تنوعت النصوص المقدمة بين طرح الهم الشخصى وتقديم تيمات تخص الراهن الاجتماعى والسياسى والفنى وبدا التركيز واضحا عند كثير من كتاب المسابقة على تقديم موضوعات تناسب تماما دراما الممثل الواحد من حيث كفاءة البناء وأهميته وتطوير الحدث المتناول وتضمين وعى يتعاطى مع أهمية الشكل والموسيقى والأزياء والإكسسوار وبقية العناصر المساهمة فى تكوين النص من حيث المعنى والفلسفة ودورهم الهائل فى التأثير.

وقد انتهت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الرابعة سبتمبر 2021 الى النتائج التالية: فاز بالمركز الثالث مناصفة بين كل من حسين على هارف (العراق) عن مسرحية " قلب الدمية"، ورهف غدير (سوريا) عن مسرحية "للمدينة باب وحيد"، أما المركز الثاني فكان مناصفة بين كل من ميثم السعدى (العراق – أمريكا) عن مسرحية "شيزوفرنيا"، ومحمد زناتى (مصر) عن مسرحية خداع بصرى، أما في المركز الأول ففازت به هبة الله محمد حسن (مصر) عن مسرحية "البحث عن شبح".