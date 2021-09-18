شكرا لقرائتكم خبر عن "التصميمات المسرحية".. ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ضمن فعاليات دورته الـ 28 معرضا دوليا للتصميمات المسرحية غير التقليدية "ديكور – أزياء – إضاءة – سينوغرافيا – فراغ.. إلخ" وذلك في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل.

مصمم الديكور حازم شبل عضو مجلس إدارة المهرجان والمشرف على المعرض قال: إن الأولوية ستكون للتصميمات التي تستخدم أفكاراً وخامات وعلاقات تشكيلية درامية جمالية مبتكرة، إضافة للتصميمات التي قٌدمت في أماكن تم تطويعها للعرض المسرحي بعلاقات مبتكرة بين منطقتي العرض والجمهور.

وأضاف، أن التصميمات ستكون لعروض مسرحية تم تنفيذها وعرضها جماهيريا بالفعل، دون اشتراط لسنة إنتاج معينة، وآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 31 أكتوبر 2021، على أن يتضمن الطلب بيانات كاملة وصورا عالية الجودة للتصميم وأخرى من العرض نفسه تٌظهر المسرح كله بما يوضح التصميم المنفذ وعلاقته بعناصر العرض الأخرى، وسوف تعلن قائمة العروض المختارة في الأسبوعين الأول والثاني من نوفمبر 2021.



مصمم الديكورات المهندس حازم شبل

يوفر المعرض شاشات تلفزيونية لعرض صور التصميمات ومقاطع الفيديو من الأعمال المشاركة، ويصدر عنه كتيبا يضم صور وبيانات التصميمات المعروضة باللغتين العربية والإنجليزية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي يترأس دورته الحالية الدكتور جمال ياقوت هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف لتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، كما يعد بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.