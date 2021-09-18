صوروفيديو| "لوك جديد".. قصي خولي يخطف الأنظار بحفل "الموريكس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطف الفنان قصي خولي، الأنظار إليه بحفل "الموريكس دور" الذي أقيم في لبنان مساء أمس الجمعة، وذلك عقب ظهوره بـ"لوك مختلف".

ويعود "لوك" قصي خولي، للشخصية التي سيقدمها في مسلسله الجديد، وجاء ظهوره في حفل استلام جائزة الـ موريكس دور كأفضل ممثل عن مسلسلي "عشرين عشرين" و"خمسة ونص".

وحضر حفل الموريكس دور من الفنانين المصريين: الفنانة شيري عادل والفنان حجاج عبدالعظيم والإعلامية بوسي شلبي والفنان رياض الخولي والفنان أحمد صفوت والفنانة نادية الجندي والفنانة حورية فرغلي.

وكرمت إدارة حفل "الموريكس دور" الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

وأعربت نادية عن سعادتها بهذا التكريم وعن حبها للبنان، مؤكدة أنها أمضت فترة طويلة من حياتها في لبنان، وقامت بتصوير عدد من أعمالها الفنية ببيروت.

وتابعت خلال كلمتها بالحفل: "يحيا لبنان وشعب لبنان.. الشعب الذي يعشق الجمال والحرية، والذي لا ينهزم أبدا، ويملك الإرادة والتحدي، واشتغلت مع فنانين لبنانين كتير منهم الفنانة صباح، وأنا واثقة إن لبنان هترجع تاني، وأعلن تضامني مع الشعب اللبناني".

وأضافت، أنها تتمنى أن تعود لبنان كما كانت من قبل، و"أشكر القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله نحتفل كلنا مع بعض في الدورة القادمة بانتصار لبنان".