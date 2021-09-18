بالصور| رامي صبري يحيي حفلا كامل العدد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب رامي صبري مساء أمس الجمعة 17 سبتمبر، حفلًا في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد قبل انطلاق الحفل بساعات، لتُرفع لافتة "كامل العدد".

الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور والصوت ماجد خلف والإضاءة والشاشات أحمد حجي والمسرح أحمد حمامصي، وأقيم الحفل بمناسبة تخرج دفعة جديدة في كلية تربية بالإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى.

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه وعشاقه، بينها "بحس بيه، انتي بتهزري، خاصمت الشوارع، حبيبي الأولاني، تعالي، عيونه لما قابلوني" وغيرها من الأغاني.

وكان رامي صبري طرح مؤخرا أغنية "بيحرك في المشاعر" وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ولاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.