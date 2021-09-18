شيري عادل ورياض الخولي وأحمد صفوت يحضرون "الموريكس دور" بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في لبنان بدورته العشرين هذا العام.

وحضر الحفل، الفنانة شيري عادل والفنان حجاج عبدالعظيم والإعلامية بوسي شلبي والفنان رياض الخولي والفنان أحمد صفوت والفنانة حورية فرغلي والفنانة نادية الجندي.

وكرمت إدارة حفل "الموريكس دور" الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

وأعربت، عن سعادتها بهذا التكريم وعن حبها للبنان، مؤكدة أنها أمضت فترة طويلة من حياتها في لبنان، وقامت بتصوير عدد من أعمالها الفنية ببيروت.

وتابعت خلال كلمتها بالحفل: "يحيا لبنان وشعب لبنان.. الشعب الذي يعشق الجمال والحرية، والذي لا ينهزم أبدا، ويملك الإرادة والتحدي، واشتغلت مع فنانين لبنانين كتير منهم الفنانة صباح، وأنا واثقة إن لبنان هترجع تاني، وأعلن تضامني مع الشعب اللبناني".

وأضافت نادية أنها تتمنى أن تعود لبنان كما كانت من قبل، و"أشكر القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله نحتفل كلنا مع بعض في الدورة القادمة بانتصار لبنان".