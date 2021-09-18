تكريم نادية الجندي في "الموريكس دور".. والفنانة: "يحيا لبنان وشعبها"(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كرمت إدارة حفل "الموريكس دور" بلبنان في دورته العشرين، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

وأعربت نادية، عن سعادتها بهذا التكريم وعن حبها للبنان، مؤكدة أنها أمضت فترة طويلة من حياتها في لبنان، وقامت بتصوير عدد من أعمالها الفنية ببيروت.

وتابعت خلال كلمتها بالحفل: "يحيا لبنان وشعب لبنان.. الشعب الذي يعشق الجمال والحرية، والذي لا ينهزم أبدا، ويملك الإرادة والتحدي، واشتغلت مع فنانين لبنانين كتير منهم الفنانة صباح، وأنا واثقة إن لبنان هترجع تاني، وأعلن تضامني مع الشعب اللبناني".

وأضافت، أنها تتمنى أن تعود لبنان كما كانت من قبل، و"أشكر القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله نحتفل كلنا مع بعض في الدورة القادمة بانتصار لبنان".