المهن الموسيقية تفرض غرامة على أحمد سعد وتحذره.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي لها صدر ظهر اليوم السبت 18 سبتمبر، فرض غرامة على الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بقرارها السابق بشأن منع الغناء باستخدام الفلاشة (بلاي باك)، والاستعانة بفرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد.

وجاء في بيان النقابة "أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدني ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع".

وتابع البيان "وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون".

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز، وأن النقابة قررت بكل حزم المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.