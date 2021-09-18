"بعرف أخيط وذهبت للمأذون 5 مرات".. تصريحات سمية الخشاب مع "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن العديد من أسرارها وكواليس أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية، ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المعروض على شاشة قناة "on".

ونرصد لكم أبرز تصريحاتها بالحلقة في السطور التالية:

- اسمها بالكامل هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب.

- من مواليد 20 أكتوبر.

- برج الميزان.

- بيدلعوني بـ "سوسو، وسوكا، وسمسم، وسوسكا".

- ذهبت للمأذون 5 مرات.

- وزن جسمي حاليا 61 كيلوجرام.

- اسم والدتي "لولو" وجدتي "محفوظة".

- أكثر الفنانين الذين كنت أضع لهم "بوسترات" في غرفة نومي هم محمد منير وميادة الحناوي.

- أنا شطورة وماما علمتني حاجات كتير وأنا صغيرة.

- بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وأخيط وأغني.

- كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها، لأني اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، وأخدت كورسات في اللغة الإنجليزية والتنمية البشرية والتغذية.

- شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي مالا، واتعلمت منه إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم، ومنمشي علشان أحقق حلمي وأشتغل.

- مواصفات فتى أحلامي إنه يكون طيب ودمه خفيف ولذيذ وكريم وابن ناس ومحترم، وميرغيش كتير ينجز ويلخص.

- مدرس اللغة الفرنسية نصحنى إن لو حاجة عجبتك اشتريها فورا، متضيعيش الفرصة.

- أكتر حاجة بحب أطبخها المكرونة بالبشاميل.

- عن تعدد زيجاتها: "إيه المشكلة جوازاتي كتير.. مش كله بالحلال !".

- حمو بيكا لذيذ ودمه خفيف.

- عن رأيها في الزواج: فيه رجالة بتفتكر إن الست هي الخدامة اللي ماما جابتهاله.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان.