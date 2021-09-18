محمد هنيدي مازحًا: قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

مازح النجم محمد هنيدي جمهوره، بإعلان اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنته الجديدة كمطرب شعبي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".

وأَضاف: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر إيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

جدير بالذكر أن محمد هنيدي يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الإنس والنمس" ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.