"87 ثانية".. زوجة شريف منير تنشر فيديو يكشف خسائر حريق منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة المعتزلة لورا زوجة الفنان شريف منير، عن فيديو لحريق منزلها، يكشف مدى الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة الحريق الذي وصلت مدته لـ "87 ثانية".

ونشرت لورا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبارح كان يوم وحش أوي.. ربنا قدر ولطف وجت على قد كدة.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا إن كان عندي جيران ماسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال".

وكان الفنان شريف منير، كشف في وقت سابق عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لانشغاله بتصوير مسلسله "إجازة مفتوحة".

وشارك "منير"، الجمهور صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق".

وتابع: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود".

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يذكر أن الفنان شريف منير، تزوج مرتين الأولى بسيدة من خارج الوسط الفني تدعى "ناهد" وأنجب منها نجليه "أسمَا" و"فؤاد"، ثم تزوج من الفنانة لورا وأنجب منها ابنتيه "كاميليا" و"فريدة".