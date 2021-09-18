"تُقدم لأول مرة بالدراما".. صابرين تكشف عن مفاجأة بحدوتة "1%"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة صابرين، عن مفاجأة تُقدم لأول مرة في الأعمال الدرامية، تزامنا مع عرض حدوتة "واحد في المية" التي تخوض بطولتها، وهي إحدى حكايات مسلسل "زي القمر".

ونشرت صابرين، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أسرة حكاية (واحد في المية) من مسلسل (زي القمر)، والشركة المتحدة ومجموعة cbc إلى كل المشاهدين غير المبصرين أو شديدي ضعف البصر.. أنتم الأبطال الحقيقيون لهذه الحكاية، لذلك قررنا أن نهدي لكم نسخة من حلقاتها الخمس مصحوبة بتعليق صوتي على المشاهد الصامتة حتى يتسنى لكم متابعتها".

وأضافت: "تعرض يوميا على قناة سي بي سي دراما ومنصة watch it.. في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي وربما العالم كله.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم بهذا العمل باقة حب وأمل تخدم قضيتكم وتليق بحجم صبركم وإرادتكم".

وتبدأ قناة cbc، اليوم السبت، عرض أولى حلقات "حدوتة 1%" بمسلسل "زي القمر"، وذلك في تمام الثامنة مساء على أن تعاد الساعة 2.30 صباحاً وفي الساعة 11 صباحاً.

تذاع الحدوتة على قناة CBC دراما في الحادية عشرة مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما ستعرض أيضا في نفس الوقت على منصة watch it.

حدوتة "1%" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهي الحدوتة الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر"، ويشارك في بطولتها صابرين وعفاف شعيب وبتول الحداد وعدد من الفنانين.

وتم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.