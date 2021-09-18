اليوم.. انطلاق أولى حلقات حدوتة "1%" في مسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تبدأ قناة cbc، اليوم السبت، عرض أولى حلقات "حدوتة 1%" بمسلسل "زي القمر"، وذلك في تمام الثامنة مساء على أن تعاد الساعة 2.30 صباحاً وفي الساعة 11 صباحاً.

تذاع الحدوتة على قناة CBC دراما في الحادية عشرة مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما ستعرض أيضا في نفس الوقت على منصة watch it.

حدوتة "1%" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهي الحدوتة الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر"، ويشارك في بطولتها صابرين وعفاف شعيب وبتول الحداد.

وتم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.