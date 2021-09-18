عبلة كامل تتصدر محركات البحث بظهور نادر!

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تَسبّب أحدث ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل، في أن يتصدر اسمها محركات البحث، والذي جاء تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، اليوم الموافق 17 سبتمبر/ أيلول.

وتظهر عبلة كامل في الصورة النادرة وهي ترتدي عباءة وحجابا باللون الأسود، وهو الزي الذي اعتاد جمهورها أن يشاهدها فيه، كما أطلت به في آخر مسلسلاتها الدرامية “سلسال الدم”.

وتفاعل العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” مع الظهور النادر لعبلة كامل، خاصة وأنها ظلت غائبة عن الأضواء لسنوات.

وكان آخر عمل فني لعبلة كامل هو المسلسل التلفزيوني “سلسال الدم”، الذي يشاركها البطولة الفنان رياض الخولي وعلا غانم ومنة فضالي وراندا البحيري وأميرة هاني.

وكان الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، قال في تصريحات نقلتها مجلة “لها” في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن “عبلة كامل تقرأ حاليا عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور”.

يشار إلى أن عبلة كامل غابت عن حضور تكريم الفنان محمد صبحي لها ضمن احتفالية خاصة أقامها في مدينة سنبل للفنون التي يملكها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتكريم 120 فنانا شاركوه أعماله الفنية على شاشة السينما أو التلفزيون أو خشبة المسرح، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.