شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يحتفل بعيد ميلاد مينا مسعود بصور من كواليس "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ويل سميث، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم العالمى من أصول مصرية مينا مسعود، وهو من مواليد 17 سبتمبر، ونشر سميث، عدة صور عبر ستورى حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر فيها الاثنان من كواليس تصوير فيلمهما "علاء الدين"، إضافة إلى صورة خارج الاستوديو، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد".



ويل سميث يحتفل بعيد ميلاد مينا مسعود

ونشر ويل سميث، صورة لهما من كواليس فيلم "علاء الدين" بطولة النجمين والذى حقق نجاح باهر وقت عرضه فى السينمات العالمية فى صيف 2019، وفيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992 .



مينا مسعود

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.



ويل سميث

ومن المنتظر قريبًا طرح فيلم "في عز الضهر" للنجم العالمى مينا مسعود، الذى يجسد دور زعيم عصابة دولية، حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



ويل سميث ومينا مسعود

وكشف القائمون على الفيلم عن البوستر الرسمى للفيلم، وأظهر البوستر حالة التشويق والإثارة فى الفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور فى نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.