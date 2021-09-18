فنانة سعودية تعلن عن رغبتها في شراء نادي ” الهلال السعودي “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - أعلنت الفنانة ” ليلى السلمان ” في تصريحات لصحيفة ” البلاد ” عن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي .

وذلك بعد إعلان وزارة الرياضة السعودية فتح الخصخصة قريبًا .. مشيرة إلى أن إقدامها على ذلك يرجع إلى حبها لنادي الهلال أيضا .

وأضافت ليلى السلمان بأنها ستتقدم بعرض رسمي لشراء الهلال .. وإذا اشترت الفنانة السعودية نادي الهلال فيعني ذلك نهاية فترة ” فهد بن نافل ” الذي يعتبر من أفضل الرؤساء في تاريخ النادي .