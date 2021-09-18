غلاف مجلة أمريكية يثير أزمة بين ميجان ماركل ووالدها

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

حالة من الجدل أثارها تصدر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل غلاف قائمة مجلة تايم الأمريكية لعام 2021 لأكثر 100 شخص تأثيراً على الكوكب.



وكان من أبرز الأشخاص الذين كان لديهم رأي آخر في اختيار هاري وماركل في هذه القائمة، والد ميجان نفسها، توماس ماركل.

وعلى الرغم من أن ابنته، ميجان، وزوجها الأمير هاري، كانا من بين القلائل الذين اختيروا للغلاف، فإن والد دوقة ساسكس، توماس ماركل، 77 عاماً، لم يكن معجباً باختيارات مجلة تايم لأكثر 100 شخص تأثيراً.

أُدرج دوقا ساسكس كاثنين من أكثر الشخصيات نفوذاً في العالم وتم تكريمهما لنشاطهما وعملهما الخيري من قبل الشيف الصديق خوسيه أندريس.

وبالإضافة إلى الزوجين، تضمنت القائمة العديد من مشاهير العالم، من بينهم، البطلة الأولمبية الأمريكية، سيمون بيلز، والحائزة على جائزة الأوسكار، كيت وينسلت، والمغنية وكاتبة الأغاني، بيلي إيليش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) نجوزي أوكونجو إيويالا، والكاتبة كاثي بارك هونج.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه قناة فوكس نيوز، شوهد ماركل في كشك لبيع الصحف في لوس أنجلوس وعندما سأله مصور الفيديو عن سبب قراره بعدم شراء المجلة، أجاب ماركل: "حسناً، هذا رأي مجلة تايم فقط، هناك أشخاص أكثر تأثيراً بكثير، مثل الملكة".

وكشفت مجلة تايم الأربعاء عن نجوم غلافها، وكانا دوق ودوقة ساسكس جزءاً من قسم "الأيقونات" في القائمة.

وفي صور الغلاف، كان هاري، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ37 في اليوم نفسه أيضاً، يرتدي ملابس سوداء بالكامل وأساور مزينة بالخرز، وجلس خلف ميجان وإحدى يديه على كتفها.

بينما ارتدت الممثلة السابقة، صاحبة الـ 40 عاماً، بدلة بيضاء ومجوهرات ذهبية، من بينها ساعة كارتييه Tank Francaise الذهبية التي كانت مملوكة لأميرة ويلز، والتي يبدو أن ماركل أرادت تكريم الأميرة ديانا بهذه الإيماءة.

يذكر أنه في كل عام، تختار مجلة تايم الأمريكية 100 شخص كان لهم تأثير كبير (إيجابي وسلبي) على العالم في مجالات مثل الأعمال والسياسة والترفيه وغيرها.

ويتم اقتراح المرشحين من قبل خريجي Time 100 وموظفي الكتابة الدوليين بالمجلة، قبل أن يختارها محررو تايم.