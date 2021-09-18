أبرزهن جيجي حديد.. نجمات يُمارسن الملاكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تتجه جميلات هوليوود في مختلف مجالات التمثيل وعرض الأزياء وغيرها لممارسة التمرينات الرياضية؛ للحفاظ على رشاقتهنَّ والظهور بلياقة بدنية عالية، ولكنّ هناك الكثيرات منهنَّ اللاتي اعتمدنَّ رياضة الملاكمة من أجل تحقيق هذا الغرض، أو لأسبابٍ أخرى خاصةً بهنَّ.

في التقرير التالي أشهر النجمات اللاتي يُمارسنَّ الملاكمة بشكلٍ مستمر:

ديمي لوفاتو

تُشارك المغنية الأميركية ديمي لوفاتو محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لها وهي تُؤدي تمرينات الملاكمة، ومن الواضح شغفها بهذه الرياضة.

أدريانا ليما

تحرص عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما على ممارسة تمرينات الملاكمة؛ للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية السليمة.

جينا رودريغيز

تقول الممثلة الأميركية جينا رودريغيز إنَّ رياضة الملاكمة تُشبه كثيراً مهنة التمثيل، إلا أنَّها في الواقع مقاتَلة مع النفس التي لا تسمح لها بالهزيمة، وهي التي تجعلكِ تنهضين بعد السقوط وتجعلكِ تؤمنين أن هناك فرصةً للفوز.

جيجي حديد

تُمارس عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد رياضة الملاكمة مع مدربها، وصرَّحت حديد من قبل بأنَّها أصبحت مدمنة هذه الرياضة، وتُحبِّها كثيراً، وتابعت “حديد” أنّ الملاكمة لها تأثير علاجي؛ لأنّها تجعل العقل ينسى ما يحدث حوله، وينسى أنّه يُمارس التمرينات الرياضية.

جنيفر غارنر

شُوهدت الممثلة الأميركية جنيفر غارنر تحضر فصولاً لتلقي دروس في الملاكمة، وذلك خلال فترة طلاقها من زوجها السابق ووالد أطفالها الممثل بن أفليك.

جينيفر أنيستون

قال ليون أزوبويكين مؤسس استديو Gloveworx للملاكمة إنَّ النجمة الأميركية جينيفر أنيستون تُمارس الملاكمة، وهي التي تُحافظ على شبابها الدائم.

كوين لطيفة

تتدرب الممثلة والمغنية الأميركية كوين لطيفة على رياضة الملاكمة مع مدربة الفنون القتالية كاثي لونغ، وتعرف كوين لطيفة كيف تُسدد اللكمات جيداً.

ماريا شارابوفا

شُوهدت لاعبة التنس الأسترالية ماريا شارابوفا وهي تتدرب على الشاطئ في مدينة لوس أنجلوس على رياضة الملاكمة.

أماندا سيفريد

تحضر الممثلة الأميركية أماندا سيفريد دروس الملاكمة في مدينة هوليوود.