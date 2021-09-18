أحمد شيبة: “أهلي كانوا فاكرني هطلع أخرس.. واشتغلت بياع كنافة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة جمهوره بالكشف عن تفاصيل بداية حياته الخاصة والفنية، وأسرار لم يعرفها الكثير عنه، وكيف تغلّب عليها حتى حقق الشهرة والنجاح الحالي.

وقال “شيبة”، في تصريحات تلفزيونية، إنَّه لم يكن يستطيع التحدُّث والتخاطب وهو في سنٍّ صغيرة، مشيراً إلى أنّ خاله كان “أخرس”، قائلاً: “فضلت لحد مرحلة الدراسة في الابتدائي كان النطق صعباً عندي، ولحد دلوقتي لما بتعكنن الكلام عندي بيتقطَّع، وأهلي كانوا مفكرين لحد ابتدائي إني هطلع أخرس، لحد لما ربنا كرمني وبقيت مطرب”.

وتابع الفنان المصري: “أنا أول واحد يغني في عيلتنا، وكنتُ بغني في أفراح صحابي، ويطلعوني أغني لـ حسن الأسمر وأحمد عدوية وجورج وسوف”.

وكشف شيبة عن الأعمال التي كان يُؤدِّيها قبل الشهرة، مشيراً إلى أنّه كان يعمل “حلوني” لصناعة الكنافة في شهر رمضان متابعاً: “اشتريت صينية لصناعة الكنافة، واشتغلت عليها أنا وشباب أصحابي، وبعدين لما أصحابي مشيوا وسبوني بعتها لعمي سعيد بـ 180 جنيهاً”.

يُذكر أنّ آخر أعمال المطرب أحمد شيبة أغنية “أنا مش فاضيلكم”، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس المصري، والأغنية الثانية “من كتر يا دنيا”، وهي من إخراج بتول عرفة.