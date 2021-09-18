كادت تفقد طفلها.. رنا سماحة تتحدث عن معاناتها مع الحمل في بدايته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُواصل النجمة الشابة رنا سماحة مشاركة الجمهور المتابع حسابها في “إنستغرام” تفاصيل حملها في مولودها الأول من زوجها المطرب والملحن المصري سامر أبو طالب؛ إذ فاجأتْ الجميع في الساعات الماضية بالحديث عن معاناتها مع الحمل في بدايته، حتى كادت تتعرّض للإجهاض.

وقالت رنا سماحة، في مقطع فيديو وثَّقته عبر خاصية “استوري”، إنّها مرّت بالكثير من الصعوبات خلال الفترة الأولى من حملها، مشيرةً إلى أنّها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كانت تتعرّض لانخفاض في ضغط الدم، حتى إنه انخفض عن الحد المسموح به، وكانت تتعب من أقل مجهود؛ إذ أُصيبت بإجهاض منذر.

وتابعت رنا سماحة: “الحمل عندي مكنش مستقر لدرجة إنه حصلى إجهاض منذر في بداية شهور الحمل، وفي عز ما أنا بعدي الفترة دي وصعوبتها جالتي نزلة شعبية حادة، ووصلتْ فيها حرارتي إلى 39 و40”.

وعقّبت بأنَّها نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، متابعةً: “مكنتش باخد كل الأدوية عشان الحمل وسلامة الجنين.. وأهم حاجة للحامل صحتها النفسية، يعني أنا الفترة دي بتعدي عليَّ إزاي من شقاء وعناء”.

ووجّهت رنا سماحة رسالة لمتابعيها، فقالت: “متحكموش على حياة الناس من بره، أنا بكلمكم وأنا حاطة فيلتر عشان مش قادرة أقوم وأعمل ميك آب، وأطلع لكم بالشكل اللي لازم تشوفوني بيه دايماً، إحنا مش بنظهر كل حاجة في حياتنا لكن بنظهر الجانب الإيجابي، متحقدوش على حد وأنتوا مش عارفين حياته ماشية إزاي”.

يُذكر أنّ رنا سماحة نفت خلال اليومين الماضيين ما راج من أنباء متداولة حول انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب، وأكدت أنَّها مازالت زوجته رسمياً.