هناء سعيد في 3 شخصيات بمسرحية "عفركوش" بالمسرح القومي للطفل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة هناء سعيد 3 شخصيات مختلفة في العرض المسرحي "عفركوش" المخصص للأطفال والذي ينتجه البيت الفني للمسرح من خلال المسرح القومي للطفل، حيث تجسد شخصية الأم بالإضافة لشخصيتي : ( الفلاحة ، الصعيدية ).

المسرحية تتناول موضوع مهم جدا وهو التفكك الاسري ولكن العمل المسرحي يتناول ذلك الموضوع بشكل مبسط وكوميدي ليناسب الأطفال، ومن خلال المسرحية نجوب كل محافظات مصر لنري عاداتها وتقاليدها وفلكلورها وثقافتها بشكل كوميدي ومعلوماتي مبسط يفيد الأطفال ويثقفهم.



هناء سعيد في مسرحية عفركوش

المسرحية يستمر عرضها حتي يوم 25 سبتمبر الجاري بعدما عرضت لأكثر من موسم وحققت نجاحا كبيرا وايرادات وهي تعرض علي المسرح القومي للطفل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مسرح عبد المنعم مدبولى بالعتبة الساعة ٧.٣٠ مساءا .



جانب من العرض

"عفركوش" بطولة أحمد سعد " ميشو " ، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفى، مدثر إبراهيم، جوهرية أحمد، عبد الرحمن فرجانى، سامر المنياوى، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدى ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدى، العرض من تأليف عيسى جمال، ومن إخراج عادل الكومى.