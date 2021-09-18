شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الشطرنج الجورجية جابرينداشفيلى تقاضى نتفليكس بسبب مسلسل Queen's Gambit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عام على عرض المسلسل الشهير The Queen's Gambit بطولة النجمة العالمية أنيا تايلور، تعرضت المنصة الأمريكية لدعوى قضائية من أيقونة الشطرنج الجورجية نونا جابرينداشفيلى، اتهمت فيه "نتفليكس" بالتشهير وإضافة معلومات غير صحيحة لقصة المسلسل الذى أشار فى الحلقة الأخيرة إلى أنها لم تلعب الشطرنج مع الرجال مطلقاً.

ووفقاً لما نشرته الـ BBC، فإن النجمة الجورجية التى تبلغ من العمر 80 عاماً، اتهمت المنصة الأمريكية بالتشهير بعدما سردت فى مسلسلها أنها لم تلعب مطلقاً مع الرجال، حيث واجهت ما لا يقل عن 59 لاعباً منهم 28 لاعبا فى مباراة واحدة تغلبت عليهم جميعاً.



جابرينداشفيلي

ونقلت الصحيفة تفاصيل الدعوي القضائية التي رفعتها أسطورة الشطرنج، وقالت "بحلول عام 1968 كانت جابرينداشفيلى تنافس 59 لاعب من الذكور، بما فيهم 10 من كبار الأساتذة، وهو عكس ما سرده المسلسل الذى نقل وقائع غير حقيقة لنسب الفضل لشخصية بيث هارمون، وتسعي جابرينداشفيلى فى الحصول على تعويض من قبل الشركة الأمريكية قدره 5 ملايين دولار، وتقديمهم اعتذار للمعلومة الخاطئة بأنها لم تلاعب رجال فى حياتها.

جابرينداشفيلى، هى أسطورة شطرنج، ولدت عام 1941 في بلدة زوغيدى الجورجية، وبدأت لعب الشطرنج في سن الـ 13 من عمرها، وأصبحت بطلة العالم في الشطرنج في سن العشرين، وكانت أول امرأة تحصل على لقب "أستاذ شطرنج".



جابرينداشفيلي فى الخمسينيات

مسلسل The Queen's Gambit والتي جسدت فيه قصة لاعبة الشطرنج بيث هارمون، التي حققت ارقام قياسية في لعبة الشطرنج ونجحت في اقصاء الكبار في فترة منتصف الثمانينيات وفقاً لرواية والتر تيفيس التي عرضت عام 1968، ونجح المسلسل في حصد أكثر من 62 مليون مشاهدة اسرية في أول 28 يوم من إطلاق المسلسل.