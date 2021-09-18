شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات شعر النجمات.. بطولة لليلى فوزى بسبب شعرها وإعلان مرفوض لتسريحة الفراشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم نجمات الفن فى كل العصور دائما بشعرهن وبالتسريحات الجديدة واتباع أحدث صيحات الموضة التى تظهر واختيار صبغات وألوان الشعر المختلفة بحسب ما يروق لهن أو ينصح به خبراء التجميل أو بحسب ما تقتضيه بعض الأدوار التى يقمن بها.

وعلى مر الأجيال كانت نجمات الفن يمنحن شعرهن اهتماماً كبيراً ويتعرضن لبعض المواقف بسببه.

وكان شعر ليلى فوزى، بالإضافة إلى جمالها المميز من أسباب نجاحها في السينما، وكانت توجه اهتماما كبيراً للعناية بشعرها، حتى أن المخرج أحمد بدرخان رشحها ذات مرة لبطولة فيلم بسبب جمال شعرها، حيث كان هناك أحد المشاهد الرئيسية الذى تؤدى فيه البطلة استعراضاً ترقص فيه رقصة تعتمد على جمال شعرها، وبعد انتشار موضة الشعر القصير اضطرت ليلى فوزى لقص شعرها، وكانت تبكى فى أول مرة قصت فيها شعرها.

وكانت الفنانة هدى سلطان من بين الفنانات اللاتى تحب تغيير لون شعرها رغم جمال لونه الأسود حيث كانت تارة تصبغه اصفر وتارة بنى.

واشتهرت الفراشة سامية جمال بالتغيير والابتكار الدائم فى تسريحات الشعر ولونه، وذات مرة سافرت للإسكندرية ودخلت أحد الكوافيرات، وطلبت تسريحة معينة لشعرها ونفذها الكوافير، وأعجبته التسريحة وعرض على الفراشة أن يصورها لاستغلالها في الدعاية للمحل مقابل أي مبلغ تطلبه ، ولكن رفضت سامية جمال هذا العرض وأصرت أن تحتفظ بتصميم التسريحة لنفسها.

وذات مرة عرض يوسف وهبى على إحدى النجمات وقتها وهى هدى شمس الدين بطولة فيلم أمامه ولكنه اشترط أن تقص شعرها، ولكنها اعتذرت، وضاعف يوسف وهبى من الأجر الذى عرضه ولكنها أصرت على الرفض، حتى أنه اضطر أن يسند البطولة إلى ممثلة أخرى.

ومن بين الفنانات اللاتى كن يهوين الشعر الطويل ميمى وزوز شكيب وصباح وكوكا وأمينة نور الدين وراقية إبراهيم، لكن أغلبهن قمن بقص شعرهن بعد ظهور موضة الشعر القصير.