بشرى وأحمد سعيد عبد الغنى بطلا الحدوتة الرابعة من مسلسل "زى القمر"

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة بشرى تصوير مشاهدها فى حكاية جديدة باسم "مش مبسوطة" وهى الحدوتة الرابعة فى حكايات مسلسل "زى القمر"، بمدينة الشيخ زايد يوم الخميس، ويتم عرضها قريباً على قناة cbc، حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، ويشارك فى بطولة الحكاية الفنان أحمد سعيد عبد الغنى والفنان هشام إسماعيل والفنانة داليا مصطفى إخراج شيرين عادل.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

من ناحية أخرى تنتظر بشرى عرض فيلمها الجديد "معالى ماما" ويشاركها فى بطولة العمل كل من محمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.