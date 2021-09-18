ماجد المهندس في “يا جايبن راسي”.. مليون مشاهدة في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية النجم العراقي ماجد المهندس الجديدة “يا جايبن راسي” أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “يا جايبن راسي” أكثر من مليون مشاهدة بعد خمسة أيام فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا جايبن راسي” باللهجة الخليجية، ومن كلمات قوس والحان محمد العطار وتوزيع مدحت خميس.

وكان ماجد المهندس قد أعلن عن صدور أغنية “يا جايبن راسي” من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقى عددًا كبيرا من الرسائل المهنئة والمثنية على الأغنية.