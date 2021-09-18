لم يحضره أحد.. ليل ناس إكس يقيم حفل ما قبل الولادة لـ”مونتيرو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس حفل ما قبل الولادة لألبوم “مونتيرو” Montero الذي يتظاهر بأنه حامل فيه. ولم يحضر أحد هذا الحفل مما خيّب أمله وأحزنه.

وقد نشر المغني فيديو للحفل على حسابه على “انستغرام” يوم الخميس وكتب: “أمضيت ساعات في تجهيز هذا الحفل لكن لم يحضره أحد”.

وظهر في الفيديو ناس إكس يدخل إلى حديقة منزله، حيث أُقيم الحفل، ويزيل العصابة عن عينيه ليرى الحفل جاهزاً من بالونات وكعكة وطعام ويتفاجأ بالكراسي الفارغة. ولم يجد ناس إكس سوى هدايا من الفنانين المتعاونين معه في ألبومه الجديد من بينهم ميلي سايري وإلتون جون.

ويعلّق ليل ناس إكس آمالاً كبيرة في ألبومه الجديد “مونتيرو” بعد أن ابتكر طريقة غير مسبوقة للإعلان عنه وإطلاقه من خلال الحمل فيه وولادته وكأنه طفله. وتمنى أيضاً أن يصل هذا الألبوم إلى العالم كله عند إطلاقه.

وأطلق ليل ناس إكس اليوم، الجمعة الواقع فيه 17 أيلول (سبتمبر)، ألبوم “مونتيرو” الجديد من خلال فيديو نشره على انستغرام لولادة الألبوم ونشر بعده مقاطع من أغانيه.