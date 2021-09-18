كارل كوك يطلب استعادة المجوهرات من طليقته كالي كوكو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب كارل كوك، راكب الخيل وابن الملياردير الأميركي سكوت كوك، باستعادة المجوهرات التي قدّمها لطليقته الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كالي كوكو خلال زواجهما.

وكان الزوجان المنفصلان قد تقدما للطلاق في الثالث من شهر أيلول (سبتمبر). وذكر كوك أن سبب الطلاق يعود لاختلافات غير قابلة للتوفيق بيه وبين كوك، وفقاً لمستندات من “إي تي” ET.

وطلب كوك في الملف الذي قدمه استرجاع “مجوهرات وأغراض شخصية أخرى” بالإضافة إلى “حصائله ومدخراته” قبل وبعد وفي خلال انفصالهما. أمّا بالنسبة للأصول العقارية والممتلكات المشتركة، اقترح كوك في ملفه أن توزع بينهما وفقاً للاتفاق.

وصرّح كوك وكوكو إثر إنهاء زواجهما الذي دام ثلاث سنوات: “رغم الحب الكبير والاحترام الذي يجمعنا إلا أن لكلًّ منا طريقاً مختلفاً يقودنا باتجاهات معاكسة. لقد شاركنا جزءاً كبيراً من علاقتنا معكم ونفضل أن يبقى هذا الجزء خاصاً. نريد أن نصل إلى حقيقتنا معاً ولا نحمل لبعضنا أي شعور غضب أو عدوانية بل العكس”.