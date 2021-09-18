بعد نقله إلى المستشفى.. أحمد فهمي يُطمئن الجمهور على شقيقه كريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الممثل أحمد فهمي جمهوره وشقيقه كريم فهمي على حالته، بعد تعرّضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، وخضع إلى فحوصات وإجراءات طبية، أظهرت إصابته بجلطتين على الرئة.

وكتب فهمي في حسابه عبر “تويتر”: “وصلني اتصالات وأسئلة كثيرة على الحالة الصحية لكريم، أريد أن أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم”.

وأضاف: “أود أن أطمئنكم على صحته، الحمد لله هو أفضل كثيراً وإن شاء الله سيطمئن كل الناس بنفسه في أقرب وقت، دعواتكم”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء له بالشفاء العاجل، منهم مي كساب، أحمد العوضي، يوسف الشريف، رامي جمال، ورانيا محمود ياسين، وآخرون.

وكان فيلم “ديدو” آخر أعمال كريم الذي حقق إيرادات بلغت 14 مليون جنيه فقط، بعد تسريب نسخة منه على مواقع ومنصات القرصنة، من بطولة هدى المفتي، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وقصة كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.