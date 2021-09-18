شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى وإدوارد يحييان حفلا غنائيا فى شرم الشيخ.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان عاصى الحلانى وإدوارد وفريقه جيبسى حفل غنائى كبير فى شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل، والذى يشهد عدد من المفاجئات، ومن المقرر أن يقدما الثنائى عدد كبير من أغانيهم.

وكان الفنان إدوارد قد أعرب عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "الجيبسى" بدأ فى التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وأحيا مؤخرا عاصى الحلانى، حفلا غنائيا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور 5 آلاف شخص من الجالية العربية هناك، قدم عاصى أجمل الأغانى القديمة منها بحبك وبغار ومالى صبر ووانى مارق مريت، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "كل الفصول".