دياب لزوجته: "أنتي مين مسلطك عليا؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان دياب، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو صوّرته له زوجته هاجر الإبياري في المنزل.

ونشر دياب الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يدفع أموالا لموصل طلبات نظير سلعة قامت زوجته بشرائها، ويخاطبها قائلا: "نصيحة من أخ لأخوه اوعى تتجوز، أنت عارف أنا شغلتي في البيت ده إني بفتح الباب وبدفع فلوس وبس".

وعلّق دياب مخاطبا زوجته: "أنتي مين مسلطك عليا؟".

وطرح الفنان دياب، يوم 2 سبتمبر الجاري، أغنيته الجديدة "يا ساتر" عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وكان المنتج وليد منصور، قد تعاقد مؤخرا مع الفنان دياب لمدة عامين، وتعد أغنية "يا ساتر" هي التعاون الأول بين دياب ووليد بعد التعاقد.

كما تعاقد وليد مع دياب على المشاركة في فيلم "كوزمو"، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.