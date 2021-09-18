فيفي عبده تكشف عن عدد زيجاتها!.. لن تصدق كم مرة تزوجت عرفي!

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن عدد زيجاتها السابقة وذلك اثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” المذاع على DMC حيث اكدت انها “لا تفعل شيء بالحرام والذي يمسك يدها تتزوجه”، حسب تعبيرها.

وردا على سؤال من وفاء الكيلاني عن عدد زيجاتها والتضارب في الارقام بين لقاءاتها المختلقة قالت فيفي عبده انها تزوجت خمس مرات وبأن جميعها كانت عرفي ما عدا الزواج الاول.

وبررت فيفي عبده زواجها عرفهيا بالقول “لاني انا ما بعرف الرجل قبل ما اتزوجه فممكن اوي ما نرتاج مع بعض”.

وتابعت ان زوجها الاول الذي تزوجته شرعيا لم يكن يرضى ان يطلقها وقالت “فمن يومها وانا قلت لازم اتزوج عرفي عشان موضوع الطلاق يبقى سهل”.

وأضافت قائلًا “خلفت لما كان عندي 25 سنة وربنا يخلي الأم والحما لأي أم وزوجة بتشتغل بليل زي الدكتورة والممرضة في ناس كتير بتشتغل بالليل”

وعن سبب تعدد زيجاتها قالت “اتجوزت كتير لأن الست لما بتطلق بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.

يذكر أن فيفي عبده أنجبت ابنتها الكبري عزة مجاهد من زوجها الثاني رجل الاعمال كمال مجاهد التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي وأنجبا ابنتهما هنادي.