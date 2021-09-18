شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا الصباح تشارك فى مسلسلين أحدهما "الحرير المخملى" لمصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة كيرا الصباح فى مسلسل "الحرير المخملي"، الذى بدأت إذاعة أولى حلقاته يوم الخميس، والمسلسل بطولة الفنان الكبير مصطفى فهمى، ويشارك البطولة، الفنانة هالة فاخر، وأحمد سعيد عبدالغني، وداليا مصطفى، وولاء الشريف ، واسلام جمال ،ودنيا عبد العزيز ،ومها أبو عوف وهاجر الشرنوبي، وشاهستا سعد، ويسرا المسعودي، وهاله مرزوق، وياسمين وافى، وقالت أن المسلسل ٦٠ حلقة، من اخراج أحمد حسن ،كتابة أمين جمال ،وسيناريو أحمد أبو زيد وشادى أسعد وحمدي التايه.

كما بدأت تصوير مسلسل " حكاية بدون ضمان" ، بطولة الفنانة هنادى مهنا، وهاجر أحمد، واسلام جمال، وأحمد كشك ،وچلا هشام ،وتشارك فيه الفنانة الكبيرة وسلوى عثمان،ومن اخراج ياسمين أحمد كامل ، وسيناريست يوسف وجيه.

كما من قبل في " حكاية بيت عز " من مسلسل " إلا أنا " بطولة سهر الصايغ، ورشدى الشامى، وتامر نبيل ، وسلوى عثمان ، وصفاء الطوخى ، وهاجر الشرنوبي وعصام السقا ، ومن إخراج أحمد يسرى، وسيناريو أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبو السعد.