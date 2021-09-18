شاهد.. رقص نادين نسيب نجيم وقصي خولي ونادية الجندي في الموريكس دور

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - تحدى مهرجان “موريكس دور” من تأسيس الأخوين فادي الحلو وزاهي الحلو، الظروف المعيشية والاقتصادية والسياسية القاهرة التي تعيشها لبنان واستطاع جمع مجموعة من ابرز نجوم الفن العربي بعد أن تم تأجيله من تاريخ الأربعاء 18 آب الماضي إثر فاجعة الانفجار الذي شهدته بلدة التليل العكارية.

وحصدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جائزة “موريكس دور” عن فئة أفضل ممثلة عن دوريها: “النقيب سما” في مسلسل “عشرين عشرين” (نادين جابر وبلال شحادات/ فيليب أسمر)، و”الدكتورة بيان” في مسلسل “خمسة ونص” (إيمان سعيد/ فيليب أسمر).

والأمر عينه حققه شريكها في بطولة العملين النجم السوري قصيّ خولي، إذ فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوريه “صافي” و”غمار الغانم”.

وظهر خولي بالشخصية التي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل بني اللون، وشارب، ونظارات.

وكرّم المهرجان في دورته العشرين منتجي العملين صادق الصباح (الصباح إخوان) وجمال سنّان (إيغل فيلمز)، بالإضافة إلى عددٍ من الفنانين والشخصيات على رأسهم نادية الجندي والإعلامية بوسي شلبي من مصر، ووليد توفيق وأحمد الزين وعاصي الحلاني وجورج خباز وجاد شويري.



وتميزّت أجواء الحفل بالطابع الوطني، حيث تم تقديم مجموعة من الأغاني على غرار “قلن إنك لبناني” و”الو بيروت”.

وقد نقلت الاعلامية المصرية بوسي شلبي، عبر حسابها على انستغرام، مشاهد من اجواء الحفل حيث ظهر عدد من النجوم كان ابرزهم نادين نسيب نجيم وقصي خولي ونادية الجندي وهم يرقصون على انغام احد اغاني الفنان اللبناني وائل كفوري.