شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفل في جدة بمناسبة اليوم الوطنى السعودى.. 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الاماراتى حسين الجسمى حفل غنائى فى جدة يوم 22 شهر سبتمبر الحالى، بمناسية اليوم الوطنى السعودى، ومن المقرر أن يقدم الجسمى خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى تغنى بها خلال مشواره الفني الطويل.

واحتفل مؤخرا النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وأعاد الجسمى، نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض".

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.