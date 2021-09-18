شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كلمات أغنية "طافية سيجارة" لـ طارق الشيخ قبل طرحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح، ونشر الشيخ برومو الأغنية والتى تقول كلماتها :

يالا افترى واتبطرى عليا قد ما تقدرى، موتى الحب اللى بينا اتغرى تانى اتكبرى، يالا اجرحينى واخلصى اللى منى استنقصى دوسى على قلبى اللى حبك بيعى فيا استرخصى، انتى حاجة بجد تافهة وكنت بشوفها غير كده انتى شيء للأسف ضاع واتنسف وخلاص كده، انتى رخصية ومتسويش ومتعرفيش معنى الرضا هربتى من جنة حنانى وروحت تانى لنزوتك، حطى نفسك طب مكانى هترضى تانى بكسرتك كنتى بجد مكتفانى مقيدانى بلعبتك.

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وقال طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فات توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرًا إلى أن الأغنية كلها تفاؤل وبهجة وبعيدة عن أغانى الحزن التي تعودت عليها.

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغانى متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.