إنجي كيوان جريئة ونرمين الفقي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي مقدسي

كشفت الفنانة نيللي مقدسي، عن إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "لكي يكون لا بديل عنك، يجب أن تكون فريداً".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بغض النظر عمن يحاول أن يعلمك دروسًا عن الحياة، فلن تفهمها حتى تمر بها بنفسك".

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، ظهرت بفستان أنيق أصفر اللون، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا مساء الخير على القلوب الطيبة".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، إطلالة كاجوال لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح جميل".

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم، أمام حمام السباحة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة لها داخل الجنينة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

فايا يونان

الفنانة السورية فايا يونان، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جه الخريف وأنا لسه ما نزلتش صور الربيع".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان، صورة جريئة لها من المصيف عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمعة الجيدة".

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، إطلالة بدوية لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أراك الليلة".

شذى حسون

الفنانة شذى حسون، نشرت أحدث إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تعودني دفى شمسك.. دام لك نية غروب".