محمد الفلاح - آيتن عامر: تلقيت تهديدا بالقتل من شخص مجهول

السبت 18 سبتمبر 2021

قالت النجمة المصرية آيتن عامر إنها تلقت تهديدات من أشخاص مجهولين خارج مصر، أحدها بالقتل، بحسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.



وأكدت آيتن عامر ذلك، في تصريحات صحفية، حيث أكدت أنها تلقت أكثر من رسالة تهديد من أرقام مختلفة من خارج مصر خلال الفترة الماضية، وكانت إحداها تهديدا بالقتل.

وأضافت النجمة المصرية أنها أخذت الموضوع في البداية على محمل ”السخرية“، لكن الموضوع تكرر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ لشرطة الاتصالات المصرية؛ لمعرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بتهديدها.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص الذين أرسلوا لها تهديدات طالبها بمبلغ كبير حتى لا يؤذيها، مضيفة أن ”الناس مفكرة إننا مليارديرات وبنرمي الفلوس في الأرض“.

وقالت إن مثل هذه التهديدات لن تؤثر فيها، ولن تشعرها بالخوف، وهي ”آمنة ما دامت تعيش على أرض مصر“.

وأوضحت آيتن عامر، أنها ليس لديها خلافات مع أي أحد، ولا تعرف أحدا ممن أرسل إليها تهديدات.

ويعرض لآيتن عامر هذه الأيام حكاية ”أنا قبلت“ التي تقوم ببطولتها، ويشاركها في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.

وتعد حكاية ”أنا قبلت“ ثالث حكايات الموسم الثاني من مسلسل ”زي القمر“، حيث قامت الفنانة التونسية درة ببطولة الحكاية الأولى التي حملت اسم ”غالية“.

والعمل الفني من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، وشاركها البطولة صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وصابرين.

أما الحكاية الثانية بعنوان ”واحد في المية“ فمن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب، وتعرض في الوقت الراهن.

وعرض الموسم الأول من مسلسل ”زي القمر“ قبل شهر رمضان الماضي، وشهد عرض حكايات ”حتة مني“ بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و“مش هنفرح بيكي“ بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و“ست الهوانم“ بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل ”كوفيد 25“ في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.