شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلاد زوجها نيك جوناس بهذه الطريقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الممثل والمغنى نيك جوناس الـ 29 من خلال حسابها على موقع انستجرام، عبر بوست غازلتها فيه ووصفته بأنه "حب حياتها"، وذلك تعليقاً على صورة رومانسية لهما معاً.

وخلال اللقطة التي نشرتها شوهدت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا وهي تمسك بزوجها وتميل على كتفه الأيمن احتفالاً بعيد ميلاده الذى تزامن مع الأمس.

وترتبط ملكة جمال الكون السابقة وزوجها بعلاقة عاطفية منذ عام 2018 ، عندما بدأوا المواعدة ، وخُطِبوا وعقدوا حفل زفافهم في نفس العام.



بريانكا شوبرا ونيك جوناس

وبدأ الفنان نيك جوناس مشواره الفني وهو في سن صغير، فبدأ بكتابة أول أغانيه مع والده وكان عنوانها “الفرح للعالم”، وبعد هذه الأغنية قام بالانضمام إلى شركة Columbia Records، وتعاقد معهم لإطلاق ألبوم، ففي عام 2004 أطلق أغنية “Dear God”، وكان نيك جوناس يكتب أغلب أغاني الألبوم مع أخيه الأكبر.

قدم مع إخوته أعمالاً فنية كثيرة، كما شارك مع إخوته في تقديم أول أفلامهم بعنوان “ديزني كامب” على قناة ديزني في عام 2008، وحققوا من خلال هذا الفيلم نجاحاً كبيراً.

شارك نيك جوناس أيضاً بعروض مسرحية، ففي عام 2009 شارك في “أصدقاء ديزني للتغيير” وهي مؤسسة للحفاظ على السلوك البيئي، وقدم لهم أغنية مع إخوته.