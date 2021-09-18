“مامي مدرسة قديمة وبتحب تتزوج”.. شاهد كيف دافعت شام الذهبي عن زواج اصالة من فائق حسن

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:51 صباحاً - دافعت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، عن زوج والدتها الشاعر العراقي فائق حسن قبل أيام قليلة بعد الانتقادات التي تعرضت لها قائلة “مامي مدرسة قديمة وبتحب تتزوج”.

وقالت شام في تصريحات لـ”إي تي بالعربي” إن والدتها من أنصار المدرسة القديمة، فعندما تقع في الحب فإنها سرعان ما تتزوج، وذلك تعليقًا على سرعة زواجها بعد انفصالها من المخرج طارق العريان حسب رأي البعض.

وأضافت أن والدتها دائمًا تتبع مشاعرها وإحساسها الصادق، وبالرغم من اندفاعها أحيانًا إلا أنها تكون دائمًا متأكدة ولديها يقين تام بصدق مشاعر الطرف الآخر، فبالتالي لا تقضي فترة زمنية طويلة بعد الانفصال.

وتمنت شام لوالدتها أصالة السعادة مع زوجها الجديد وعلقت: “هي لقت نفسها معاه، ويا رب يسعدهم ويفضلوا طول العمر بيحبوا بعض نفس الحب اللي هم فيه دلوقتي”.

كما أشادت بصفات زوج والدتها الجديد، مشيرة إلى أنه يتمتع بعدة صفات طيبة أهمها أنه حنون جدًا على والدتها، فقالت: “مبسوطة أوي لماما وسعيدة إن هي لقت الإنسان اللي يديها كم الحب اللي هي بتديه عشان ماما حد محب أوي وكلها مشاعر وكلها إحساس، وفائق حد يشبه لماما كتير بمشاعره وإحساسه وطيبته ووسع قلبه”.

وتغنّت شام بأجواء الحب المتبادلة بين والدتها وفائق حسن، وشددت على أنهما يعطيان لبعضهما مشاعر كبيرة وصادقة.